Sivas'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza büründü.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Bölge adeta ilkbaharda kışı yaşarken, Sivrialan köyü Muhtarı Hüseyin Keçeci, bu sene istenilen kar yağışının olmadığını ifade ederek, havaların ılıman geçtiğini belirtti.