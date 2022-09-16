Sivas haberleri: Şarkışla'da okul güvenliği Yerel Haberler Sivas yerel haberi | Şarkışla'da jandarma ekipleri, 2022-2022 eğitim öğretim yılının güvenli ortamda sürdürülmesini sağlamak için okul servis araçlarını ve okul çevrelerini denetledi. Şarkışla'da jandarma ekipleri, 2022-2022 eğitim öğretim yılının güvenli ortamda sürdürülmesini sağlamak için okul servis araçlarını ve okul çevrelerini denetledi. 2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül'de başlamasıyla birlikte, Şarkışla'da öğrencilerin güvenli yolculuk yapmalarının sağlanması maksadıyla, Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde faaliyet gösteren tüm okul servis araçlarına ve okul çevrelerine sıkı denetimlerine devam ediliyor. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri ilçeye bağlı, Cemel Beldesi, Kızılcakışla, Gümüştepe ve Sağar Mahallesi yol ayrımında toplamda 16 okul servisini denetledi. Ekipler, araçların donanımlarını kontrol ederken öğrencilerin de kemerleri takılı olup olmadığını kontrol edildi. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Haberler

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