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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi liselilere kapılarını açtı

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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, lise son sınıf öğrencilerini ağırlayarak eğitim kalitesi ve imkanları hakkında bilgi verdi. Öğrenciler üniversitenin çalışmalarına hayran kaldı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kapılarını liselilere açtı

SİVAS - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini gezen lise son sınıf öğrencileri, üniversitenin eğitim kalitesi ve imkanlarına hayran kaldı.

Sivas'ta bulunan ve her geçen gün yaptığı çalışmalarla adını söz ettiren Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2024 yılı Tanıtım Planı ve Sosyal Sorumluluk çalışmaları çerçevesinde lise son sınıf öğrencilerini ağırladı. Birçok lise öğrencisi üniversiteyi ziyaret edip bölümleri tek teke gezerek akademik personelden bilgi aldı. SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul'unda eşlik ettiği öğrenciler üniversitenin çalışmalarına ve imkanlarına hayran kaldı.

SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, lise son sınıf öğrencilerine gelecekteki kariyer planlamaları konusunda yardımcı olduklarını ifade ederek, "Bugün Sivas'ta ilimizde eğitim gören lise son sınıf öğrencilerini üniversitemizde ağırlamaya başladık. Hem üniversitemizi tanıtıyoruz hem de gençlere meslekleri tanıtmaya çalışıyoruz. Gelecekteki kariyer planlamaları açısından da bu anlamda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Üniversitemizde ki imkanları görmüş oluyorlar. Tüm liselere den kalabalık şekilde katılımlar gerçekleşiyor. Bu da üniversitemizin Sivas'ta bir farklılık oluşturduğunu gösteriyor. Öğrencilerin üniversitemize ilgilerinin çok olduğunu gösteriyor" dedi.

"İmkanlarını beğendim"

Lise son sınıf öğrencisi Kahir Akdağ, okulun imkanlarının oldukça iyi olduğunu söyleyerek, " Okul gerçekten güzel. İmkanlarını beğendim. Hocaları da çok ilgili. Rektör ile konuşma fırsatı bulduk. Bunu çoğu üniversitede yakalayamazdık büyük ihtimalle. Laboratuvarlar gayet güzel. Bilgisayar veya savunma sanayi üzerinde bir yer seçeceksem burayı düşünürüm" diye konuştu.

"Laboratuvarların kalite seviye gayet iyi"

Lise son sınıf öğrencisi Zekeriya Duaçakmak, laboratuvarların kalite seviyesinin iyi olduğuna değinerek, "Özellikle burada ilk göze çarpan güzel olan şirketlerle staj yapabilme olanağı. Laboratuvarların kalite seviye gayet iyi. Hocalar ve öğretmenler bana çok samimi geldi. Savunma sanayisinde, bu havacılık insansız hava araçları konusunda veya bu yapay zeka gibi meseleler benim ilgimi çekiyor. Başarı sıralamam istikametinde burayı da tercihlerime ekleyebilirim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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