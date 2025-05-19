Şişli'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Şişli'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı
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Şişli'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı Şişli'de, seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şişli'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İSTANBUL - Şişli'de, seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler içinde kalan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 22.15 sıralarında D-100 Kara yolu Mecidiyeköy mevki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil seyir halinde olduğu esnada henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri ise yolun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametini geçici bir süreliğine trafiğe kapattı.

Aracında yangın meydana gelen sürücü ise, arabayı terk ederek yara almadan kurtulmayı başardı. Yanan araç bir çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kapatılan yolu aracın kaldırılması sonrası trafiğe açarken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UZUN - Yerel
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