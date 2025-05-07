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Şişli'de Eski Eşi Tarafından Öldürülen Bahar Aksu'nun Cenazesi

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Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü. Teyzesinin açıklamalarına göre, yıllarca tehdit ve şiddet gördü. Uzaklaştırma kararı almasına rağmen korunamadı. Aksu'nun hayatı ve ailesinin yaşadığı sıkıntılar gündeme geldi.

Şişli'de eski eşi Rüstem Elibol tarafından sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu'nun Edirne'de kılınan cenaze namazı sonrası konuşan teyzesi Nesrin Arıkan, "Yıllarca tehdit edildi. Şiddet görüyordu, o yüzden 3 kere uzaklaştırma aldı. Babası zengin olduğu için peşini bırakmadı" dedi.

İstanbul Şişli'de boşandığı eşi Rüstem Elibol tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürülen Bahar Aksu'nun teyzesi Nesrin Arıkan, kuzeninin yıllardır tehdit edildiğini söyledi. Arıkan, "Yıllarca anlatmadı, hiç bir şeyini anlatmadı çünkü biz evlenmesine karşı çıktık. Çocuğu biliyorduk. Halinden belliydi psikopat olduğu. Karşı çıktık ama evlenmesin diye kızı kurtaramadık başını. Artık nasıl tehdit ettiyse evlendi nikah kıyıldı. Babası ev aldı. Her şeyini babası yaptı. Ama psikopat yaptı yapacağını. Sonra ayrıldı. Ayrıldıktan sonra da izini kaybetmek için gitmediği yer kalmadı ama kaybettiremedi. Tehdit vardı. 5 defa şikayeti var emniyette. Uzaklaştırması var. İdam edilmesini herkese örnek olmasını kimsenin bir daha cesaret edememesini istiyorum. Biz evlenmesine razı gelmediğimiz için tehditleri söylemiyordu. Darp olayları oluyordu. En son olduğunda kız ayrılmaya karar verdi. 4-5 yer değiştirdi. İzini kaybettirmek için ama telefonlar yüzünden yerini tespit etmiş" ifade etti.

"Babası zengin olduğu için bırakmadı"

Babasının genel durumunun iyi olduğu için kızın peşimi bırakmadığını belirten Teyze Arıkan, "Babası İngiliz, yurt dışında kaldığı için maddi durumu iyi olduğu için imkanları kaybetmemek için peşini bırakmadı. Ağır ceza ile cezalandırılsın" dedi.

İş arkadaşı Sami Aron ise, "Herhangi bir anormallik yoktu. 6-7 aydır birlikte çalışıyorduk. Tehdit, korku, endişe yoktu. İşini yapıp evine giden bir insandı" dedi. - EDİRNE

Şişli'de Eski Eşi Tarafından Öldürülen Bahar Aksu'nun Cenazesi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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