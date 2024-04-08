Şırnak Valisi Cevdet Atay, Silopi ilçesinde vatandaşlar ve askeri birlikleri ziyaret etti

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesinde vatandaşlar ve askeri birlikleri ziyaret etti.

Şırnak Valisi Cevdet Atay, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız ve Silopi Kaymakamı Cihat Koç ile birlikte Çalışkan beldesini ziyaret etti. Vali Atay, Çalışkan 1'inci Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret ederek, Tabur Komutanı Piyade Binbaşı İbrahim Hamdi Başerdem ve vatandaşlarla bir araya geldi. - ŞIRNAK