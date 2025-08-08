Şırnak'ta Kırsal Çocuklar için Seyyar Sinema Etkinliği

Şırnak Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hayata geçirilen 'Seyyar Sinema' projesi, kırsal kesimde yaşayan çocukların hayal dünyasına dokunup, aileleriyle birlikte unutulmaz anlar yaşamasını sağladı.

Projenin ilk durağı Şenoba beldesinde kurulan açık hava sinemasında, çocuklar meydanı doldurdu. Gösterim öncesinde patlamış mısır, pamuk şeker ve çeşitli ikramlıklar dağıtılırken, çocukların yüzleri renkli boyalarla boyanarak, helyum gazlı balonlar dağıtıldı.

Şırnak Valisi Birol Ekici'nin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların sevinci gözlerden okunurken, aileler ise yıllar boyu unutamayacakları anlar için duygularını gizleyemedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, "Kırsaldaki çocuklarımızın sinemayla tanışması, gülmesi ve hayal kurması için bu projeyi başlattık. Vali'miz Birol Ekici'nin himayelerinde çocuklarımızın kalplerine dokunabilmek bizler için büyük bir onur" dedi.

Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'Önce insan' anlayışıyla, her çocuğun yüzünde tebessüm olabilmek için çalışmalarına devam edecek. - ŞIRNAK