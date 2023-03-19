- Şırnak'ta dağlar öğrencilere kaldı, huzur ortamında yürüyüş gerçekleştirildi Şırnaklı öğrenci ve öğretmenler doğa ve çevre bilinci uyandırmak için yürüyüş gerçekleştirdi Şırnak'ta güvenlik güçlerinin huzur ortamını sağlamasıyla Beytüşşebap ilçesinde öğrenci, öğretmen ve velilerin...

- Şırnak'ta dağlar öğrencilere kaldı, huzur ortamında yürüyüş gerçekleştirildi

Şırnaklı öğrenci ve öğretmenler doğa ve çevre bilinci uyandırmak için yürüyüş gerçekleştirdi

ŞIRNAK - Şırnak'ta güvenlik güçlerinin huzur ortamını sağlamasıyla Beytüşşebap ilçesinde öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla baharın gelişiyle doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Dağlar vatandaşa kaldı, ilçeden Kato Dağına huzur yürüyüşü yapan öğrenciler sınav öncesi stres attı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Anadolu lisesi öğretmenleri 150 öğrenci ve veliyle beraber ilçe merkezden Ilıcak köyüne kadar 10 kilometrelik yolda huzur yürüyüşü yaptı. Kış aylarının sert geçtiği ilçede ilk bahar aylarının gelmesiyle beraber 3000 rakımlı Kato Dağı eteklerinde doğa yürüyüşü gerçekleştiren öğrenci ve öğretmenler sınav öncesi stres attı.

Okul müdürü Basri Dursun, doğa ve çevre bilincine önem vermek için yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi. Dursun, "Dünyanın yer altı kaynaklarını orantısız tüketiyoruz. Buna dikkat çekmek istedik. Daha öncede vardı, ilk defa burada genç kitlenin dahil olduğu bir etkinlik. Ana yoldan gelmedik daha çok patika yollarını kullanarak geldik. Televizyon, bilgisayar bağımlılığı bizi doğadan kopardı. İnşallah böyle doğayla iç içe bir hayatımız olur" dedi.

Öğrencilerden Kevin Kılıç, çok güzel bir etkinlik olduğunu, çok güzel geçtiğini söyledi. Sis Befrin Cin ise, hocalarının bu etkinlikleri düzenledikleri için çok teşekkür ettiğini dile getirerek, "Çok verimli oldu. Bu gün güzel bir etkinlik yaptık. Hem okulumuz hem de sınavlarımız için güzel olur" ifadelerinde bulundu.