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Şırnak'ta Çığ Düşmesi: Dozer Operatörüne Geçmiş Olsun Ziyareti

Şırnak'ta Çığ Düşmesi: Dozer Operatörüne Geçmiş Olsun Ziyareti
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde yol açma çalışması sırasında çığ düşmesi sonucu yaralanan dozer operatörü Muhammet Zakir Encü, hastaneden taburcu olduktan sonra Vali Birol Ekici tarafından ziyaret edildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yol açma çalışması sırasında önceki gün iş makinesinin üzerine çığ düştü. Şırnak Valisi Birol Ekici, çığ altında kalan operatör Muhammet Zakir Encü'yü evinde ziyaret etti.

Uludere ilçesi Yemişli bölgesinde yol açma çalışmaları yapan iş makinesinin üzerine önceki gün çığ düştü. Operatör Muhammet Zakir Encü yaralı kurtulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Muhammet Zakir Encü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından Encü taburcu oldu.

Şırnak Valisi Birol Ekici beraberinde Uludere Kaymakamı Ekrem Ender Ergün ile birlikte, çığ düşmesi sonucu çığ altında kalan, dozer operatörü Muhammet Zakir Encü'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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