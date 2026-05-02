Haberler

Şırnak'ta 'Açık Kapı' Projesiyle talepler yerinde dinlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ile birlikte Açık Kapı Projesi kapsamında Şırnak'ın Cizre ilçesinde faaliyet gösteren esnafla bir araya geldi.

Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ile birlikte Açık Kapı Projesi kapsamında Şırnak'ın Cizre ilçesinde faaliyet gösteren esnafla bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde esnafın talep, öneri ve beklentileri yerinde dinlendi.

Cizre'de çarşı ve iş yerlerini tek tek ziyaret eden Vali Ekici ve Kaymakam Baycar, esnafla samimi sohbetler gerçekleştirerek iş dünyasının karşılaştığı sorunları doğrudan dinledi. Açık Kapı Projesinin vatandaşla devlet arasında güçlü bir iletişim köprüsü oluşturduğunu belirten yetkililer, çözüm odaklı yönetim anlayışıyla sahada olmaya devam edeceklerini ifade etti. Esnafın yoğun ilgisiyle karşılanan ziyarette, kamu hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesi adına yerel düzeyde yapılabilecek çalışmalar da ele alındı. Bölgenin ekonomik canlılığına katkı sunan esnafın desteklenmesinin önemine dikkat çekilirken, kamu kurumlarının her zaman vatandaşın yanında olduğu mesajı verildi. Açık Kapı Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen buluşmanın, hem esnafın sorunlarının çözümüne katkı sunduğu hem de devlet ile vatandaş arasındaki güven bağını güçlendirdiği belirtildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

