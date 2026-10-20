Şırnak İl Müftülüğü kadına yönelik şiddetle mücadele için mahalle buluşması düzenledi

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Şırnak İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından, kadına yönelik şiddetle mücadele mahalle buluşması kapsamında bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Şırnak'ta kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen mahalle buluşmasında, Şırnak İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB) tarafından bilgilendirme faaliyeti yürütüldü. Etkinlik kapsamında katılımcılara aileyi desteklemeye ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ayrıca aile ve dini rehberlik bürosunun faaliyetlerini tanıtan broşürler dağıtılarak kurumun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Şırnak İl Müftülüğü yetkilileri, şiddetin her türüyle mücadele edilmesi, aile kurumunun desteklenmesi ve toplumda farkındalığın artırılması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Gerçekleştirilen etkinlikle, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesi ve aile odaklı rehberlik çalışmalarının daha geniş kesimlere ulaştırılması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı