Şırnak Hastanesinde Kedinin Musluktan Su İçme Anı

Şırnak Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde müşahede odasında yaşanan olay görenleri tebessüm ettirdi. Müşahede odasında bulunan el yıkama lavabosuna çıkan bir kedi, patileri ile musluğu açıp su içti. Olay, acil serviste yatan bir hastanın refakatçisi tarafından fark edildi. Lavaboya ustalıkla çıkan kedinin önce musluğu açarak damlamasını sağladığı, ardından da su içtiğini gören hasta yakını, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
