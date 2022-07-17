Şirankes'te bal festivali coşkusu

ERZURUM - Erzurum'un Şenkaya ilçesi Şirankes mesire alanında düzenlenen 15. Şenkaya Kültür ve Bal Festivali büyük bir coşkuya sahne oldu.

Sarı Çam ağaçlarının içerisinde muhteşem doğa güzelliği olan Şirankes mesire alanına Şenkaya ve çevre ilçelerden gelen insanlarla mesire alanı doldu taştı.

Şirankes mesire alının yapmış oldukları Şirankes Kafenin açılışını da gerçekleştiren Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, "Üç gün değil 365 gün hizmet verecek bir kafeterya binası hizmete açıyoruz. Şenkayamız Şenkayalılar her şeyin en iyisine layıktır. Kafe hizmet binası içerisinde bulunan fırında sürekli olarak sıcak ekmek pişirilecek" dedi.

4 gün sürecek olan Şenkaya Kültür ve Bal Festivalinde yöresel sanatçılarla doya doya halay çektiler, festivalde orta oyunlarla vatandaşlar doyasıya eğlendiler.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehter takımı, cirit gösterileri ve ses sanatçılarının yer aldığı festivalde Şenkayalılar türküye doydular

Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, "Bugün 15. kültüel bal festivalimizin etkinliğini yapıyoruz. Bu etkinliği yapmamızın sebebi gurbetten sılaya, sıladan gurbeti birleştirmek. Mahallelerimiz arasındaki komşuluğumuzu pekiştirmek komşu ilçelerimizle dostluğumuzu pekiştirmek bu orman havasında insanlarımıza keyifli bir zaman geçirmek yapmış olduğumuz bu etkinlikler insanlarımız üzerinde olumlu etki yapıyor. Bizler insanlarımızın huzuru ve refahı için daha güzel yaşaması için sosyal faaliyetler olmak üzere bütün icraatlar için gece gündüz çalışıyoruz festivalimize uzaktan yakından katılan tüm dostlara ve bu festivale maddi manevi emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Fetivalde bir konuşma yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, "Uzun zamandan beri bir birini göremeyen akrabalar bu vesile ile bir birlerini görüp hal hatır sorabiliyorlar emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır ise "Ben Şenkaya kaymakamı olarak 10 aydır görev yapmaktayım şunu gönül rahatlığı ile söyleye bilirim ki Şenkaya sizin ilçeniz çok güzel bir ilçe bu sözüm lafta değil altı dolu dolu olan bir sözcük burada olmaktan son derece mutluyum" dedi.

Fetivale katılan vatandaşlar ise Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir'e bu kadar güzel bir organizasyon yatığı için teşekkür ettiler.

Festivale Türkiye'nin dört bir yanında gelen Şenkayalılar katılım sağlarken çevre ilçelerden katılım sağlandı.