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Sinop'un saklı hazinesi Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı turistlerin gözdesi oldu

Sinop'un saklı hazinesi Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı turistlerin gözdesi oldu
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Haber: Mustafa USTA(SİNOP) - Sinop Erfelek'te Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı, 28 ardışık şelalesi, zengin bitki örtüsü ve serin atmosferiyle özellikle yaz aylarında doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği turizm noktaları arasında yer alıyor.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Erfelek'te Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı, 28 ardışık şelalesi, zengin bitki örtüsü ve serin atmosferiyle özellikle yaz aylarında doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği turizm noktaları arasında yer alıyor. Sinop'un en önemli doğa turizmi destinasyonlarından biri olan parkta ahşap yürüyüş platformları, doğal parkurlar, tarihi su değirmenleri ve ekoturizm olanakları ziyaretçilere farklı deneyimler sunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2011 yılında tabiat parkı ilan edilen ve 720 dekarlık alanı kapsayan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, yaklaşık 2 kilometrelik güzergâh boyunca sıralanan 28 şelalesiyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Doğal göletleri, yemyeşil orman dokusu ve temiz havasıyla öne çıkan bölge, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oluyor.

Karadeniz Bölgesi'nin en çok ziyaret edilen tabiat parklarından biri olan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin biyolojik çeşitliliğiyle de dikkati çekiyor. Parkta karaca, sansar, sincap, tavşan, alabalık ve çok sayıda kuş türü yaşamını sürdürürken, doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Parkta, ziyaretçiler için yaklaşık 1 kilometrelik ahşap yürüyüş platformunun yanı sıra doğal kayalıklardan oluşan macera parkuru bulunuyor. Şelalelerin arasından geçen rota, yürüyüş, kısa tırmanış ve doğal göletlerde serinleme imkânı sunarken, yaklaşık 100 yıllık iki tarihi su değirmeni de kafe ve dinlenme alanı olarak hizmet veriyor.

Doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, kamp ve piknik için uygun olan Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayarak Sinop turizmine önemli katkı sağlıyor. Doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık, kamp, piknik ve ekoturizm faaliyetleri için uygun imkanlar sunan Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören park, Sinop turizmine önemli katkı sağlarken, Karadeniz'in saklı cennetlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: ANKA
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