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Sinop'ta Yerel Ürünlerle Yenilikçi Tarifler Etkinliği Düzenlendi

Sinop'ta Yerel Ürünlerle Yenilikçi Tarifler Etkinliği Düzenlendi
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Sinop Üniversitesi'nde ünlü şef Volkan Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte yerel ürünler kullanılarak yenilikçi tarifler hazırlandı. Şefin mesleki deneyimlerini paylaştığı söyleşinin ardından uygulamalı atölyede çeşitli yöresel lezzetler hazırlandı.

Sinop'ta "Yerel Ürünlerle Yenilikçi Tarifler" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, ünlü şef Volkan Aslan'ın katılımıyla hem söyleşi hem de uygulamalı atölye şeklinde yapıldı.

Etkinlik, Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Genç Ofis'te düzenlenen söyleşiyle başladı. Topluluk Danışmanı Doç. Dr. Emrah Örgün ve Topluluk Başkanı Rukiye Yıldırım koordinasyonunda yapılan söyleşide Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Aşçılık Milli Takımı Kaptanı Şef Volkan Aslan, mesleki deneyimlerini paylaşarak yerel ürünlerin gastronomideki önemine dikkat çekti.

Söyleşinin ardından Turizm Fakültesi Uygulama Mutfağı'nda gerçekleştirilen workshop bölümünde şef volkan aslan, Sinop'un özgün lezzetleri olan dağ çileği, kestane, Karadeniz somonu, pazı, ısırgan otu ve ceviz gibi ürünler kullanılarak çeşitli yenilikçi yemekler hazırladı. Öğrencilerle birlikte yapılan tarifler arasında, dağ çilekli muhallebi, rezene otlu çorba, pazılı balık buğulama, somon gravlaks, yumurtalı ebe gümeci, közlenmiş kestane çorbası, lakerda, ısırgan otlu ravyoli, kestaneli risotto, kestaneli mısır püresi eşliğinde biftek ve gül goncalı ballı cevizli kahvaltılık gibi dikkat çeken tatlar yer aldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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