Sinop'ta yeni yılın ilk bebeği

Güncelleme:
2026 yılının ilk dakikalarında dünyaya gözlerini açan Eren bebek, Sinop'ta yeni yıl coşkusunu umut ve mutlulukla başlattı. Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Eren'i hastanede ziyaret ederek ailesiyle birlikte bu özel anı paylaştı.

Yeni yılın Sinop'taki ilk sevinci, dünyaya gözlerini açan Eren bebekle yaşandı. 2026 yılının ilk dakikalarında doğan Eren bebek, kentte yeni yıl coşkusunu umut ve mutlulukla başlattı.

Yeni yılın Sinop'taki ilk mutluluğu Eren bebek oldu. 2026 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen Eren bebek, kentte yeni yıl sevincini ikiye katladı. Sinop Valisi Mustafa Özarslan, yeni yılın ilk bebeği olan Eren'i hastanede ziyaret ederek ailesini tebrik etti. Vali Özarslan, minik Eren'e sağlık, mutluluk ve uzun bir ömür dilerken, ailesine de hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Yeni yılın ilk bebeğinin Sinop'a umut ve bereket getirmesini dileyen Vali Özarslan, ailenin sevincine ortak oldu ve bebeğe altın taktı. - SİNOP

