Sinop'ta yeni yılın ilk bebeği

Yeni yılın Sinop'taki ilk mutluluğu Eren bebek oldu. 2026 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen Eren bebek, kentte yeni yıl sevincini ikiye katladı. Sinop Valisi Mustafa Özarslan, yeni yılın ilk bebeği olan Eren'i hastanede ziyaret ederek ailesini tebrik etti. Vali Özarslan, minik Eren'e sağlık, mutluluk ve uzun bir ömür dilerken, ailesine de hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Yeni yılın ilk bebeğinin Sinop'a umut ve bereket getirmesini dileyen Vali Özarslan, ailenin sevincine ortak oldu ve bebeğe altın taktı. - SİNOP