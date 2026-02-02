Haberler

Sinop'ta uluslararası öğrencilerin kar keyfi

Güncelleme:
Sinop'un Soğuksu köyünde uluslararası öğrencilerin sosyal uyumunu artırmak ve kültürel kaynaşmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen kar etkinliğinde, öğrenciler keyifli vakit geçirerek ikili ilişkilerini geliştirdi.

Sinop'ta uluslararası öğrencilerin sosyal uyumunu artırmak ve kültürel kaynaşmayı güçlendirmek amacıyla Soğuksu köyünde kar etkinliği düzenlendi.

Beyaz örtüyle kaplanan doğa manzarasında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, mangal eşliğinde bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi. Kar topu oynayan, çeşitli oyunlar ve aktivitelerle eğlenen öğrenciler, gün boyu hem eğlendi hem de unutulmaz anılar biriktirdi.

Farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen programda dostluk ve dayanışma ön plana çıktı. Samimi bir atmosferde geçen etkinlikte öğrenciler birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulurken, kültürel paylaşımlar da dikkat çekti. - SİNOP

