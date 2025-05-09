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Sinop'ta 'OrmanBenim' Kampanyası ile Doğa Temizleme Etkinliği Düzenlendi

Sinop'ta 'OrmanBenim' Kampanyası ile Doğa Temizleme Etkinliği Düzenlendi
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'OrmanBenim' kampanyası çerçevesinde Sinop'ta düzenlenen doğa temizleme etkinliğine Vali Mustafa Özarslan ve birçok katılımcı destek verdi. Vali, ormanların korunmasının önemine vurgu yaptı.

Sinop'ta "OrmanBenim" kampanyasında doğa temizleme etkinliği düzenlendi

SİNOP - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye genelinde başlattığı "OrmanBenim" kampanyası kapsamında Sinop'ta doğa temizleme etkinliği düzenlendi.

Abalı köyündeki millet ormanında gerçekleştirilen etkinliğe Sinop Valisi Mustafa Özarslan, kamu kurum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Vali Özarslan, yaz aylarında vatandaşların kontrollü alanlarda piknik yapmasının önemine dikkat çekerek, "Geçtiğimiz yıl 44 yangının yüzde 99'u insan kaynaklıydı. Ormanlarımızı kendi mülkümüz gibi korumalıyız" dedi.

Vali Özarslan ayrıca, "Geçen yıl bu etkinlikte 6,5 ton atık topladık. Bu büyük bir rakam. Asıl olan kirletmemek, çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte katılımcılar ormanlık alanda çevre temizliği yaparak doğaya sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
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