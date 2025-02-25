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Sinop'ta Mustafa Öztürk, 80 Santimetre Karda 'Kar Banyosu' Yaptı

Sinop'ta Mustafa Öztürk, 80 Santimetre Karda 'Kar Banyosu' Yaptı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde Mustafa Öztürk, 80 santimetre karda yarı çıplak bir şekilde 'kar banyosu' yaparak sosyal medyada dikkat çekti. Bu sağlıklı ve eğlenceli deneyimi tavsiye eden Öztürk, doğayla iç içe olmanın önemine vurgu yaptı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde yaşayan Mustafa Öztürk, evinin önündeki 80 santimetre karda 'kar banyosu' yaptı.

İlçeye bağlı Taşgüney köyünde yaşayan Mustafa Öztürk, 80 santimetreyi bulan kar kalınlığını fırsat bilerek yarı çıplak halde karda 'kar banyosu' yaptı.

Öztürk, karlı alanda yaptığı bu etkinliği eğlenceli ve sağlıklı bir deneyim olarak tanımlarken, soğuk havanın vücuda birçok fayda sağladığını belirtti. Öztürk'ün kar banyosu yaparken çekilen görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük ilgi gördü. Birçok kişi, soğuk havada yapılan bu sıra dışı etkinliği hayretle izledi ve bazıları da bu tür doğal yöntemlerin vücuda faydalı olduğuna dikkat çekti.

Öztürk, bu tür geleneksel aktivitelerin, doğayla iç içe olmanın ve sağlıklı bir yaşam sürmenin önemine vurgu yaparak, kışın keyfini çıkaran bu eğlenceli anı herkese tavsiye etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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