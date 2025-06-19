Sinop'ta Lavanta Kokulu Gastronomi Buluşması

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Sinop'un Erfelek ilçesindeki lavanta bahçesinde düzenlenen etkinlikte, yöresel lezzetler lavanta aromasıyla sunuldu. Kadın girişimcilerin katkısıyla gerçekleştirilen buluşmada, geleneksel yemekler arasında lavanta esansıyla hazırlanan un helvası büyük ilgi gördü.

Sinop'ta lavanta kokulu gastronomi buluşması: Yöresel lezzetlere mor dokunuş

SİNOP - Sinop'un Erfelek ilçesindeki lavanta bahçesi, geleneksel lezzetleri mor çiçeklerin huzuruyla buluşturdu. Kadın girişimciler Neriman Çöpçü ve Filiz Özdemir'in kurduğu lavanta bahçesinde düzenlenen özel etkinlikte, Sinop mutfağının eşsiz yemekleri lavanta aromasıyla sunuldu.

Erfelek Bektaşağa köyünde gerçekleşen gastronomi buluşmasına Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan, Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Muhittin Yılmaz, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aysun Gargacı Kınay, Erfelek Kadın Kooperatifi Başkanı Sibel Diken ve çok sayıda davetli katıldı.

Lavantalı un helvası ilgi odağı oldu

Etkinlikte misafirlere Sinop mantısı, yoğurtlu mısır keşkeği, tirit, cevizli ve pirinçli börek gibi geleneksel yemekler ikram edildi. En çok ilgiyi ise lavanta esansıyla yeniden yorumlanan un helvası gördü. Bahçenin lavanta kokusuyla birleşen tatlar katılımcılardan tam not aldı.

"Sinop'un mutfağında 300'den fazla yemek var"

Sinop Gastronomi Kültür Turizm Derneği Başkanı Halime Şahin, "Sinop'un 300'den fazla yemeği var. Bugün sadece birkaçını tattırıyoruz. Lavanta aromalı un helvası ve kuzu kestanesiyle yapılan çeşitler bu kültürün en özel örneklerinden. Kadın emeğiyle bu değerleri tanıtmak istiyoruz" dedi.

Kadın girişimcilerden turizme katkı

Lavanta bahçesinin kurucu ortağı Filiz Özdemir ise "2020'de başladığımız lavanta yolculuğu artık Sinop'a turistik ve ekonomik katkı sağlıyor. Ürünlerimizin yağını çıkarıyor, sabun, mum ve hediyelik ürünler üretiyoruz. Kadın girişimciliğinin gücünü göstermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
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