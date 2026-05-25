Sinop'ta gıda güvenliği için ekipler sahada

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için kent genelinde fırın, pastane, kasaplar ve marketlerde hijyen, son tüketim tarihi ve mevzuata uygunluk denetimlerini artırdı.

İl merkezi ile ilçelerde yürütülen denetimlerde başta fırın, pastane, unlu mamuller üretim yerleri, kasaplar ve marketler olmak üzere çok sayıda gıda işletmesi kontrol edildi. Gıda kontrol ekipleri tarafından gerçekleştirilen incelemelerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları, etiket bilgileri ve mevzuata uygunluk durumları titizlikle denetlendi. Yetkililer, özellikle bayram dönemlerinde tüketimi artan ürünlere yönelik kontrollerin aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları ilgili birimlere bildirmelerinin denetim süreçlerine katkı sağlayacağı kaydedildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
