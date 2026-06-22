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Sinop kırsalında yol çalışmaları

Sinop kırsalında yol çalışmaları
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Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Değirmencili ve Veysel köylerinde yol altyapısını geliştirme ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Kırsal ulaşım ağının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Değirmencili ve Veysel köylerinde yol altyapısını geliştirme ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Kırsal ulaşım ağının daha güvenli, konforlu ve dayanıklı hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, sahada yoğun mesai harcıyor. Yol altyapısının iyileştirilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşların ulaşım imkanlarının artırılması hedefleniyor. Sinop İl Özel İdaresi yetkilileri, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların daha güvenli ve rahat ulaşım hizmetlerinden faydalanabilmesi için yatırımların devam edeceğini ifade etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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