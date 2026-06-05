Sinop'ta eğitim güvenliği masaya yatırıldı

Sinop'ta, il genelinde huzur ve güven ortamının güçlendirilmesi ile okullarda güvenli eğitim ortamının sürdürülmesine yönelik Eğitim Güvenliği Toplantısı düzenlendi.

Sinop Valiliği'nde Vali Dr. Mustafa Özarslan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelindeki asayiş ve güvenlik durumu kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıda okul ve çevrelerinde sürdürülen güvenlik tedbirleri, okul giriş-çıkış saatlerinde yürütülen çalışmalar, servis araçları ve okul güzergahlarında trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalar ele alındı.

Ayrıca bağımlılık, akran zorbalığı, siber zorbalık ve dijital tehditlere karşı yürütülecek önleyici faaliyetler ile okul çevrelerinde risk oluşturabilecek unsurlara yönelik denetimlerin artırılması konuları görüşüldü. Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik farkındalık çalışmaları ile kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik planlamalar da toplantının gündeminde yer aldı.

Toplantıda konuşan Vali Dr. Mustafa Özarslan, çocukların ve gençlerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ortamında öğrenim görmeleri için ilgili tüm kurumların iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı