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Sinop’ta çocuk yetiştirme tutumları anlatıldı

Sinop’ta çocuk yetiştirme tutumları anlatıldı
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Sinop’ta denetimli serbestlik kapsamındaki bireylere, bilinçli ve sağlıklı çocuk yetiştirme konusunda eğitim verildi.

Sinop'ta denetimli serbestlik kapsamındaki bireylere, bilinçli ve sağlıklı çocuk yetiştirme konusunda eğitim verildi.

Sinop Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Birimi tarafından, Sinop Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki bireylere yönelik "Çocuk Yetiştirme Tutumları" konulu eğitim düzenlendi.

Modüler Aile Eğitim Programı kapsamında açık grup semineri şeklinde gerçekleştirilen eğitim, Psikolojik Danışman Armağan Ayazgün tarafından verildi. Programda, ebeveynlerin çocuklarına yönelik tutumlarının gelişim sürecindeki etkileri ile bilinçli ve sağlıklı çocuk yetiştirmenin önemi ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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