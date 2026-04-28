Sinop'ta ambulans sürücülerine güvenli sürüş eğitimi

Sinop'ta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ambulans sürücülerine yönelik "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi" düzenlendi.

Eğitim Koordinatörü İbrahim Erşahin koordinesinde gerçekleştirilen programda; eğitmenler Kadir Tokur, Murat Yaşar, Necati Ulusoy, Osman Kemal Büyük ve Hatice Genç tarafından ambulansların trafikte güvenli sürüş teknikleri ve dikkat edilmesi gereken kurallar anlatıldı. Eğitimde, acil durumlarda zamanla yarışan ambulans sürücülerinin hem kendi güvenlikleri hem de hasta güvenliği açısından uyması gereken kurallar uygulamalı olarak aktarıldı.

Programı ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Metin Arslan, sürücülere yaptıkları görevin önemine dikkat çekerek kolaylıklar diledi. Arslan, "Vatandaşlarımızın en zor anlarında onlara ulaşan ilk el sizlersiniz. Bu güveni profesyonellikle birleştirmek temel önceliğimizdir" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
