Sinop'ta Ağustos Ayında Gerçekleştirilen Güvenlik Denetimleri

Sinop Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın ağustos ayına ait güvenlik ve denetim faaliyetlerini kamuoyu ile paylaştı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın suçla ve suçlularla mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda 01 Ağustos - 01 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 90 bin 714 GBT ve 66 bin 379 araç sorgusu yapıldı.244 Umuma açık yer kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, 665.84 gr uyuşturucu madde, 102 sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca 55 Aranan şahıs, 12 hırsızlık şüphelisi ve 20 silah yakalandı. - SİNOP