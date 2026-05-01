Sinop'ta 2. Hamsilos cup tenis turnuvası başlıyor

Sinop'ta tenis heyecanı Mayıs ayında zirveye çıkacak. II. Hamsilös Cup Masters Tenis Turnuvası, 1-18 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.

Turnuva, Sinop Üniversitesi kampüsünde bulunan tenis kortlarında gerçekleştirilecek. Organizasyona, +25 yaş kategorisinde tek erkekler ve tek kadınlar branşlarında sporcular katılacak. Doğayla iç içe atmosferiyle dikkat çeken organizasyonun, hem sporcuları hem de izleyicileri bir araya getirmesi bekleniyor. Turnuva başvurularının ise Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Halit Şar aracılığıyla alındığı belirtildi.

Bölgede spor turizmine katkı sunması hedeflenen etkinlik, Sinop'ta tenis tutkunlarını buluşturacak. - SİNOP

