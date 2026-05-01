Sinop'ta 2. Hamsilos cup tenis turnuvası başlıyor

Sinop'ta tenis heyecanı Mayıs ayında zirveye çıkacak. II. Hamsilös Cup Masters Tenis Turnuvası, 1-18 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.

Turnuva, Sinop Üniversitesi kampüsünde bulunan tenis kortlarında gerçekleştirilecek. Organizasyona, +25 yaş kategorisinde tek erkekler ve tek kadınlar branşlarında sporcular katılacak. Doğayla iç içe atmosferiyle dikkat çeken organizasyonun, hem sporcuları hem de izleyicileri bir araya getirmesi bekleniyor. Turnuva başvurularının ise Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Halit Şar aracılığıyla alındığı belirtildi.

Bölgede spor turizmine katkı sunması hedeflenen etkinlik, Sinop'ta tenis tutkunlarını buluşturacak. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Yıllar sonra Ricardo Quaresma ile aynı pozu verdi! Herkes aynı yorumu yaptı

Yıllar sonra aynı pozu verdiler!

Galatasaray'dan Kim Min Jae ve Salih Özcan bombası

Fener taraftarının korktuğu başına geldi
Fener taraftarını kahreden anlar! Ağlaya ağlaya gitti

Taraftarın sevgilisi ağlaya ağlaya gitti
Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta

Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı