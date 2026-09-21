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Sinop Saraydüzü'nde ayı, ilçe merkezinde park halindeki araçların arasında görüntülendi

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Sinop Saraydüzü'nde ayı, ilçe merkezinde park halindeki araçların arasında görüntülendi
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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde gece saatlerinde ilçe merkezine kadar inen ayı, park halindeki araçların arasında bir süre dolaştı. Ayının bu anları, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un Saraydüzü ilçesinde gece saatlerinde ilçe merkezine kadar inen ayı, park halindeki araçların arasında dolaşırken cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde bir ayının gece saatlerinde park halindeki araçların arasında bir süre dolaştığı görüldü. Ayının ilçe merkezindeki hareketliliği, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ayının araçların arasından ilerleyerek bölgede dolaştığı anlar yer aldı.

Kaynak: ANKA
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