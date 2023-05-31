Sinop KESK Dönem Sözcüsü Aytaç Ertekin: Seçim sürecindeki söylemler işsizliği ve yoksulluğu görünmez kıldı

MUSTAFA USTA

Sinop KESK Dönem Sözcüsü Aytaç Ertekin, "KESK, olarak her zaman kararlarımıza devam edeceğiz. Sonuçta bu ülkede kadına şiddet var. Yoksulluk var, işsizlik var ve gelir adaletsizliği var. Bunlar için mücadelemize devam edeceğiz. Seçim sürecinde yapılan söylemler ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, milliyetçi söylemler insanlara işsizliği ve yoksuzluğu görünmez kıldırdı" dedi.

Sinop KESK Dönem Sözcüsü Aytaç Ertekin, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından açıklamalarda bulundu.

"SEÇİM SÜRECİNDE YAPILAN SÖYLEMLER İŞSİZLİĞİ VE YOKSUZLUĞU GÖRÜNMEZ KILDI"

Ertekin, şunları söyledi:

"Devletin bütün kurumları ve medyanın büyük bir kısmının etkisi altında yapılmış bir seçim halka diğer tarafın inmesini engelledi. Burada şaibe olmasa bile devletin bütün kaynakları kullanıldı. Şaibenin de zaten Güneydoğu'da Urfa'da ve birkaç şehirde gördüğümüz üzere yapıldığını biliyoruz. KESK, olarak her zaman kararlarımıza devam edeceğiz. Sonuçta bu ülkede kadına şiddet var. Yoksulluk var, işsizlik var ve gelir adaletsizliği var. Bunlar için mücadelemize devam edeceğiz. Seçim sürecinde yapılan söylemler ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı, milliyetçi söylemler insanlara işsizliği ve yoksuzluğu görünmez kıldırdı. Seçimdeki en büyük handikap zaten buydu. Reaksiyonist söylemler sebebiyle yüksek oy aldılar. Her gün yeni zamlar karşımıza çıkmaya devam edecek. Dolar yükselecek. Memurlarımız, işçilerimiz, ücretlilerimiz daha da fakirleşecek. Emeklilerimiz de aynı şekilde devam edecek. Şu anda Türkiye'de açlık sınırı 33 bin TL civarı. Bir öğretmenin maaşı 13 bin TL. Büyük bir şehirde hatta Sinop'ta bile ev kiraları çok yüksek. Tek bir öğretmen ev bile tutamaz. Şu anda kiraları bile ödeyemeyen maaşlarla baş başayız. Asgari gelirle çalışan vatandaşlar karınlarını zor doyuruyorlar. Yakın zamanda evsizlik gibi sorunların ülkemizde yaygınlaşacağını düşünüyorum. Biz KESK olarak hakkın, emeğin, kadın haklarının, barışın mücadelesinden asla geri adım atmayacağız."