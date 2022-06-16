Sinop itfaiyesinden tatilcilere 'boğulma' uyarısı: 'Tatiller hüzne dönüşmesin'

Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek, Sinop'a gelen tatilcileri boğulma vakalarına karşı uyardı.

Sinop Belediyesi cankurtaran ekipleri, gerçekleştirilen tatbikat ile göreve başladı. 15 Haziran 15 Eylül tarihleri arasında ekipler, sabah 10.00, akşam 18.00 saatleri arasında aralıksız olarak plajlarda görev alacak. Sinop Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğü'ne bağlı cankurtaran ekipleri, ilkyardım eğitimi sonrası teorik ve pratik eğitimlerini tamamladı. Verilen eğitimler sonrası düzenlenen tatbikat ile ekipler göreve başladı.

"Tatillerini hüzne dönüştürmesinler"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek, "Kuzey sahillerimizde Akliman ve Kumkapı sahillerimizde 7 cankurtaranımız göreve başladı. Cankurtaran arkadaşlarımız sabah 10.00, akşam 18.00 saatleri arasında görev yapacaklar. Bu sene Belediye Başkanımız Barış Ayhan'ın katkılarıyla biraz daha güçlendik. Daha önceden bir kurtarma botumuz ve kurtarma malzemelerimiz vardı. Bunun yanına bir de ATV ekledik. O ATV cankurtaranlarımızın biraz daha kurtarma vakalarına seri şekilde müdahale etmelerini sağlayacak. Bu da bizim gücümüze güç kattı. Bu sahillerde dışarıdan gelen bazı cesaretli insanlar cankurtaranlara yüzme bildiklerini söylüyorlar ama maalesef yüzme bilen insanları bile RİP akıntısı dediğimiz çeken akıntıda kaybettik. Ülkemizde de bunun örneklerini çok yaşadık. Maalesef bizim ilimizde de geçmiş yıllarda bunlar oldu. Biz gerekli uyarılarımızı gerekli medya araçlarından yapıyoruz. Ama Sinop'a dışarıdan gelen vatandaşlar genellikle yüzme için geliyor ve tenha bölgeleri seçiyorlar. Vatandaşlarımız özellikle cankurtaran olan bölgelerde denize girmelerini istiyoruz. Cankurtaranların ikazlarına uymalarını istiyoruz. Çünkü her can bizim için çok önemlidir. Dışarıdan gelen vatandaş o bölgenin riskli olduğunu bilmiyor. Bizim yerli vatandaşlarımız biliyorlar. Sinop'un güney denizinde dalga yokken rahatlıkla denize girebilirler fakat kuzey denizinde sert rüzgarların estiği zamanda denize girmek tehlikeli. Eğer orada cankurtaran ya da yerel halktan birisi uyarı yapıyorsa kendi canları içindir ne olur hayatlarını, tatillerini hüzne dönüştürmesinler" dedi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Yerel