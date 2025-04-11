Sinop Havalimanı'nda Polis Teşkilatı'nın 180. Yılı Kutlandı
DHMİ, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Sinop Havalimanı'nda emniyet mensupları için sürpriz kutlama düzenledi. Ziyaret sırasında pasta kesildi ve hatıra fotoğrafları çekildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Sinop Havalimanı Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla havalimanında görevli emniyet mensuplarına sürpriz kutlama gerçekleştirdi.
Sinop Havalimanı Müdürü Hasan Fehmi Dinçel ve DHMİ personeli, 10 Nisan Polis Günü kapsamında Sinop Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette emniyet mensuplarının Polis Haftasını kutlayan Dinçel, görevlerinde başarılar diledi.
Kutlama programı kapsamında Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan pasta Emniyet mensupları ve havalimanı personelinin katılımıyla kesildi.
Etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi. - SİNOP