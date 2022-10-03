Sinop haberleri | Sinop'ta fırtına tarım arazilerine zarar verdi

Sinop yerel haberi | Sinop'ta fırtına tarım arazilerine zarar verdi Sinop'ta etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle yaklaşık 100 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

Sinop'ta fırtına tarım arazilerine zarar verdi

SİNOP - Sinop'ta etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle yaklaşık 100 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

Sinop'ta dün akşam saatlerinde etkili olan yağış ve fırtına, Mertoğlu köyünde tarım arazilerine zarar verdi. Çeltik tarlaları fırtınadan dolayı yattı. Zarar gören alanlar dron ile havadan görüntülendi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinoplu çiftçi Suat Kümeç, "Köyümüzün ağırlıklı geçim kaynağı pirinç. Yani çeltik diyelim. Çeltikte başarılıyız, iyiyiz. Rüzgar ve fırtınadan dolayı çeltik yatmış durumda" dedi.