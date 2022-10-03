Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop haberleri | Sinop'ta fırtına tarım arazilerine zarar verdi

Yerel Haberler

Sinop yerel haberi | Sinop'ta fırtına tarım arazilerine zarar verdi Sinop'ta etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle yaklaşık 100 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

Sinop'ta fırtına tarım arazilerine zarar verdi

SİNOP - Sinop'ta etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle yaklaşık 100 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.

Sinop'ta dün akşam saatlerinde etkili olan yağış ve fırtına, Mertoğlu köyünde tarım arazilerine zarar verdi. Çeltik tarlaları fırtınadan dolayı yattı. Zarar gören alanlar dron ile havadan görüntülendi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinoplu çiftçi Suat Kümeç, "Köyümüzün ağırlıklı geçim kaynağı pirinç. Yani çeltik diyelim. Çeltikte başarılıyız, iyiyiz. Rüzgar ve fırtınadan dolayı çeltik yatmış durumda" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Yerel

Fırtına Çeltik Sinop Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title