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Sındırgı'da Orman Yangını Kontrol Altında

Sındırgı'da Orman Yangını Kontrol Altında
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Sındırgı ilçesine bağlı Taşköy Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayarak ormanlık alana yayılan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

(BALIKESİR) - Sındırgı ilçesine bağlı Taşköy Mahallesi'nde çıkan ve ormanlık alana yayılan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Taşköy Mahallesi'nde başlayan yagnın, kısa sürede ormanlık alana sirayet etti. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Kaynak: ANKA
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