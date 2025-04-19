Sındırgı'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yüzlerce vatandaş yürüyüş düzenledi. Etkinlikte basın açıklaması ve dua gerçekleştirildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.
Sındırgı ilçesi Harmanlık mevkiinde toplanan yüzlerce vatandaş, sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda yürüdü. Yapılan basın açıklaması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası dua edildi. Sındırgı Sivil Toplum Platformu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında gerçekleştirilen "Soykırıma İsyan, Gazze'ye Destek" yürüyüşüne yüzlerce vatandaş katıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel