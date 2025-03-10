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Sincik'te Dondan Etkilenen Aile Kar Eriterek Su İhtiyacını Karşılıyor

Sincik'te Dondan Etkilenen Aile Kar Eriterek Su İhtiyacını Karşılıyor
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Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Sakız Köyü'nde yaşayan Zeynep Çilingir, aşırı soğuklar nedeniyle musluklardan su akmadığı için karları eriterek su ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Durumu zorlaşan Çilingir, yetkililerden yardım bekliyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Sakız Köyü Hayırlı mezrasında gelini ile birlikte yaşayan Zeynep Çilingir, evlerinin sularının dondan dolayı akmaması nedeniyle su ihtiyacını kar eriterek karşılıyor.

Yaklaşık 3 yıl önce oğlunun ölümünden sonra geliniyle beraber Sincik ilçesine bağlı Sakız Köyü Hayırlı mezrasında yalnız başlarına yaşayan Zeynep Çilingir, havaların aşırı soğuk olmasından dolayı evlerine gelen şebeke suyunun donması nedeniyle musluklardan su akmamaya başladı. Yaklaşık 15 gündür gece ve gündüz suları akmayan Zeynep Çilingir, çevrede toplayıp daha sonra torbaladıkları karları evlerine taşımaya başladı. Karları soba üzerinde tencereye koyarak eriten Zeynep Çilingir, su ihtiyacını erittiği karlardan karşılamaya başladı.

Hem suları akmayan hem de depremde evlerinin hasar aldığını dile getiren Zeynep Çilingir, "Gidecek yerimiz yok. İki kadın başımıza burada yaşıyorum. Evimiz hem hasarlı hem de sularımız akmıyor. Yetkililerimizden yardım bekliyoruz. Lütfen sesimizi duyun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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