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Sincik'te Bahar Havası Yerini Kışa Bıraktı

Sincik'te Bahar Havası Yerini Kışa Bıraktı
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bahar havası aniden kışa döndü. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile ilçe merkezindeki badem çiçekleri kar altında kaldı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde bahar havası yerini kışa bıraktı, gece saatlerine başlayın kar yağışı ile ilçe merkezi beyaza büründü.

Bir süredir bahar havasının yaşandığı Sincik ilçesinde badem ağaçları çiçek açmıştı. Önceki gün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte badem çiçekleri kar altında kaldı.

Vatandaşlar ilk defa Mart ayının sonlarına doğru kar yağışıyla karşılaştıklarını güneşli geçen havalardan dolayı açan badem çiçeklerinin karlar altında kaldığını söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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