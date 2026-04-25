Sincik dağlarında açan ters laleler hayran bırakıyor

Adıyaman'ın Sincik ilçesinin dağlık alanlarında baharın gelişiyle açan ters laleler, doğaya renk katarken görenleri kendine hayran bırakıyor.

İlçenin güneyinde yer alan sarp ve yüksek rakımlı bölgelerde yetişen ters laleler, nisan ayının ortalarından itibaren çiçek açıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun belirli kesimlerinde nadir olarak görülen bu endemik bitkiler, bulundukları coğrafyaya görsel bir zenginlik sunuyor.

Sınırlı sayıda bulunan ters laleler, hem dikkat çekici görünümleri hem de yetiştikleri zorlu arazi şartlarıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Dağların arasında oluşturdukları eşsiz manzara, bölgeyi ziyaret edenler için etkileyici görüntüler ortaya koyuyor. - ADIYAMAN

