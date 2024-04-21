Sınava geç kalan öğrencilere polis ekipleri yardım etti

Sınava geç kalan öğrencileri, emniyet güçleri yetiştirdi

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na yetişemeyen öğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti.

Vezirköprü'de İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için kimliğini unutan, yanlışlıkla başka okula giden ve geç kalan öğrencileri polis ekipleri, ekip arabalarıyla sınava girecekleri okullara yetiştirdi. Kimliğini unutan ve kaybeden öğrenciler de nüfus müdürlüğüne götürülerek, yeni kimlik belgesi çıkartıldı, polis memurlarının eşliğinde sınava girecekleri okullara yetiştirildi.