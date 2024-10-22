Üye Girişi
Haberler

Simitçi, Fethullah Gülen'in ölümünü tatlı dağıtarak kutladı

Simitçi, Fethullah Gülen'in ölümünü tatlı dağıtarak kutladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de bir simitçi, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünü vatandaşlara tatlı dağıtarak kutladı.

Düzce'de bir simitçi, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünü vatandaşlara tatlı dağıtarak kutladı.

Düzceli simitçi Ercan Biltaş, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberinin ardından vatandaşlara tatlı dağıtmaya karar verdi. Biltaş, simit tezgahına Türk bayrağı ve "Kaçtığı ABD'de vatansız olarak öldü. Hayatı, Türkiye Cumhuriyetine kumpas kurmakla geçti. Türkiye düşmanıydı" "Dine, millete, devlete en büyük zararı verdi. Hesap vermeden gitti. İyi bilmezdik" "Bir vatan haini geberdi. Darısı diğerlerinin başına inşallah" yazılı pankartlar astı.

"İçimize az da olsa su serpildi"

Biltaş, yaptığı açıklamada, "15 Temmuz'un planlayıcısı bir vatan haininin ölümüyle yüreğimize az da olsa su serpildi ve bugün vatandaşlara tatlı ikram ettik. 251 vatandaşımızı bu hain yüzünden toprağa verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Diğer vatan hainlerinin de aynı akıbetini yaşamasını ya da Türk adaleti önünde hesap vermesini diliyoruz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler İnsan Hakları Güvenlik Politika Yerel Simit

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi

 Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum

FETÖ elebaşının ölümüne ilk yorum
Destici'den Bahçeli'ye Öcalan tepkisi: Meclisimiz'de gelip konuşmasına asla rıza göstermeyiz

Küçük ortak başkaldırdı
Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan sınıf arkadaşı mı? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Ekim Şampiyonlar Ligi maçları nereden izlenir? Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar kimdir? Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum PORSCHE TAYCAN kazananlar isim listesi TAM LİSTE nerede, hangi gazetelerde yayınlanacak? Tecritten çıkmak nedir? Hapisteki tecritten çıkınca ne olur? Tecrit ne demek? PRENS 3. SEZON FRAGMANI | Prens 3. sezon konusu ne? Prens 3. sezon oyuncuları kimler? Prens 3. sezon ne zaman, saat kaçta çıkacak? TRT Tabii Spor nasıl canlı izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Umut hakkı nedir? Umut hakkı ile hapisten çıkılır mı? Kimler umut hakkından faydalanabilir? Evrim Alasya ve Kerem Alışık sevgili mi? Apo'ya af mı çıkacak? Terörist elebaşı Abdullah Öcalan hapisten çıkacak mı, serbest bırakılacak mı (İMRALI)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.