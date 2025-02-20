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Simav'da Talim ve Tashih-i Huruf Kursu Başarıyla Tamamlandı

Simav'da Talim ve Tashih-i Huruf Kursu Başarıyla Tamamlandı
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Simav İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Talim ve Tashih-i Huruf Kursu' bitirme sınavında başarılı olan 13 din görevlisine belgeleri teslim edildi. Sınav, İlçe Müftüsü Hasan Serçe ve diğer eğitimcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Simav İlçe Müftülüğünce 3 ay önce açılan 'Talim ve Tashih-i Huruf Kursu Bitirme Sınavı'nda başarılı olan 13 din görevlisine belgeleri teslim edildi.

15 Temmuz Şehitleri Kur'an Kursu Konferans Salonu'nda düzenlenen ve yaklaşık 3 ay süren öğretici olarak İlçe Müftüsü Hasan Serçe, Vaizlerimiz Bayram Maraşlı, Feyzullah Satılmış, Murakıb Ertuğrul Takak ve Din Görevlileri Harun Cangür, Ufuk Demirkan'ın görev aldığı Talim ve Tashih-i Huruf Kursu'nun ardından İlçe Müftüsü Hasan Serçe'nin başkanlığında, Murakıb Ertuğrul Takak ve Vaiz Feyzullah Satılmış'tan oluşan komisyonun yaptığı bitirme sınavında başarılı olan 13 din görevlisine İlçe Müftüsü Hasan Serçe tarafından belgeleri teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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