Simav'da şehit asker Cankaya mezarı başında anıldı

2022 yılında Pençe Kilit Harekatı çerçevesinde Meluni Dağı bölgesindeki bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzm. Çvş Hüseyin Cankaya'nın vefatının sene-i devriyesinde Kütahya'nın Simav ilçesinde mezarı başında dualarla anıldı.

Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, 24 Mayıs 2022 tarihinde Pençe Kilit Harekatı çerçevesinde Meluni Dağı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma sonucu şehit olan Piyade Uzm. Çvş Hüseyin Cankaya'nın vefatının sene-i devriyesinde şehidin ailesini ziyaret etti. Ziyarette her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını söyleyen Kaymakam Karaloğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Daha sonra şehit Hüseyin Cankaya'nın Yeniköy'deki kabir ziyaretinde din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunup, tüm şehit ve gaziler için dua edildi. - KÜTAHYA