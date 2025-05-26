Simav'da şehit asker Cankaya mezarı başında anıldı

Simav'da şehit asker Cankaya mezarı başında anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2022 yılında Pençe Kilit Harekatı çerçevesinde Meluni Dağı bölgesindeki bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzm. Çvş Hüseyin Cankaya'nın vefatının sene-i devriyesinde Kütahya'nın Simav ilçesinde mezarı başında dualarla anıldı.

2022 yılında Pençe Kilit Harekatı çerçevesinde Meluni Dağı bölgesindeki bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzm. Çvş Hüseyin Cankaya'nın vefatının sene-i devriyesinde Kütahya'nın Simav ilçesinde mezarı başında dualarla anıldı.

Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, 24 Mayıs 2022 tarihinde Pençe Kilit Harekatı çerçevesinde Meluni Dağı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma sonucu şehit olan Piyade Uzm. Çvş Hüseyin Cankaya'nın vefatının sene-i devriyesinde şehidin ailesini ziyaret etti. Ziyarette her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını söyleyen Kaymakam Karaloğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Daha sonra şehit Hüseyin Cankaya'nın Yeniköy'deki kabir ziyaretinde din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunup, tüm şehit ve gaziler için dua edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı

Künefe zincirine FETÖ operasyonu! 33 şüpheli gözaltına alındı
Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı

Dünyanın gözü önünde 25 yaş büyük eşinden tokat yedi
Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı

Skandal görüntüler! İlçede düzenlenen festival Las Vegas'ı aratmadı
Bu evi kullananlar yandı! Günlük kiralık evde şoke eden tuzak

Günlük kiralık evde şoke eden tuzak
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırısı Trump'ı küplere bindirdi

Trump'ı kızdıran saldırı! Putin için kullandığı ifade savaş çıkartır
Galatasaraylı genç futbolcu Yenikapı'da yuhalandı

Galatasaraylı genç futbolcu Yenikapı'da yuhalandı
Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle! 81 ilde devreye alınacak

Fahiş fiyatı bitirecek hamle! Tarih verildi, 81 ilde başlayacak
Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu

İddialı sözleri yayına damga vurdu: AK Parti beni kaybetmeseydi...
Düğün salonunda taş kemer devrildi: Doktor öldü, eşi ağır yaralandı

Düğün salonunda facia! Doktor öldü, eşi ağır yaralandı
Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi

Gizem Karaca'dan sade ama çarpıcı hamilelik karesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.