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Simav'da Özel Eğitim Farkındalık Şenliği Düzenlendi

Simav'da Özel Eğitim Farkındalık Şenliği Düzenlendi
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Simav Kaymakamlığı'nın düzenlediği özel eğitim farkındalık şenliğinde öğrencilerin performansları büyük beğeni topladı. Koşu ve futbol müsabakaları yapıldı, dereceye giren öğrencilere madalya verildi. Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Simav Kaymakamlığı tarafından düzenlenen özel eğitim farkındalık şenliğinde öğrencilerin performansları büyük beğeni topladı.

Özel eğitim farkındalık şenliğinde koşu ve futbol müsabakası gerçekleştirildi, çeşitli gösteriler sunuldu. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Bünyamin Karaloğlu tarafından madalya verildi. Şenlikte Kaymakam Karaloğlu'nun gitarıyla müzik sunumu beğeniyle izlendi.

Bu anlamlı günde, özel ihtiyaçlı bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha hatırladıklarını söyleyen Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, "Onların azmi, neşesi ve hayata bağlılığı hepimize ilham verdi. Gösterilerde sergiledikleri performanslarla yüreklerimize dokunan tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen değerli öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Toplum olarak en büyük gücümüz, farklılıklarımızla bir arada yaşama kültürümüzdür. Bu farkındalık şenliği, sadece bir etkinlik değil; empati, birlik ve sevgi dolu bir geleceğe atılmış güçlü bir adımdır. Tüm özel bireylerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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