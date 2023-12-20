Haberler ›› yerel ›› Simav Belediyesi Kültür Merkezi'nden Gazze'ye mont desteği

Simav Belediyesi Kültür Merkezi'nden Gazze'ye mont desteği

20 Aralık 2023 09:59 Güncelleme: 10:01 Abone Ol

Simav Belediyesi Kültür Merkezi bünyesinde Halk Eğitim Merkeziyle oluşturulan dikiş kursunda gönüllü kursiyerler tarafından Gazze'ye gönderilmek üzere mont dikimi gerçekleştiriliyor. AK Parti Simav İlçe Başkanı ve diğer parti yöneticileri de kursu ziyaret ederek emeği geçenlere teşekkür etti.