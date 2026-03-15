Silvan Anadolu Lisesinden yetim ve köy çocuklarına bayram harçlığı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde lise öğrencileri, 'Yetim-Köy Çocuklarına Bayram Harçlığı Projesi' ile 255 çocuğa bayram harçlığı ulaştırdı. Proje kapsamında çocuklar için sosyal etkinlikler de düzenlendi.

Silvan Anadolu Lisesi tarafından yürütülen "Yetim-Köy Çocuklarına Bayram Harçlığı Projesi" kapsamında 255 çocuğa ulaşılarak bayram öncesinde nakdi yardımda bulunuldu. Proje kapsamında okulda her sınıfa "Ramazan Kumbarası" bırakıldı. Öğrencilerin kumbaralarda biriktirdiği bağışlar ve öğretmenlerin katkılarıyla toplanan yardımlar ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldı. Proje, köylerde yaşayan ve yetim olan çocuklara bayram sevincini yaşatmayı amaçladı. Bu kapsamda Alibey ve Sarıbuğday Mahallesi ile birlikte merkezdeki okullarda öğrenim gören yetim çocuklara bayram harçlığı verildi. Yardım programı yalnızca maddi destekle sınırlı kalmadı, çocuklar için çeşitli sosyal etkinlikler de düzenlendi. Etkinlik kapsamında çocuklara palyaço gösterisi sunuldu, oyun gösterileri yapıldı ve çeşitli oyunlar oynanarak bayram öncesinde çocuklara unutulmaz bir gün yaşatıldı.

Silvan Anadolu Lisesi yönetimi ve öğretmenleri, projenin öğrencilerde yardımlaşma ve paylaşma bilincini güçlendirdiğini belirterek, "İhlasla yapılan her iş güzelleşir. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

