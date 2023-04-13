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Silivrikapı'da bulunan surlarının yıkılan bölümü havadan görüntülendi

Silivrikapı'da bulunan surlarının yıkılan bölümü havadan görüntülendi

Yerel Haberler

Fatih Silivrikapı'da bulunan surların bir kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle yıkıldı.

Fatih Silivrikapı'da bulunan surların bir kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle yıkıldı. 1 kişinin hayatını kaybettiği yıkım dron ile havadan görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Silivrikapı'da bulunan Hisaraltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Bölgede bulunan surların bir bölümü henüz belirlenemeyen bir nedenle yıkılmış, ekipler tarafından yapılan enkaz çalışmalarında 62 yaşındaki Mustafa Gündoğar'ın cenazesine ulaşılmıştı.

Bir bölümü yıkılan ve 1 kişinin hayatını kaybetmiş olduğu surlar dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde surların alt kısmında bulunan duvarların yıkıldığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Silivrikapı Fatih Yerel Haberler

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