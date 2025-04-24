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Silivri'deki Depremde Papağanın Çırpınışları Kameraya Yansıdı

Silivri'deki Depremde Papağanın Çırpınışları Kameraya Yansıdı
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İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında bir evde kafes içerisinde bulunan papağan, depremi hissetti ve çırpınarak kurtulmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem esnasında kafes içerisinde bulunan papağan depremi hissetti. Deprem boyunca kurtulmaya çalışan papağanının çırpınışları kameraya yansıdı.

İstanbul Silivri açıklarında dün 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeytinburnu'nda bir evde kafes içerisinde bulunan bir papağan depremi hissetti. Deprem esnasında kafes içerisinde bulunan papağanın çırpınışları ve kafesten kurtulmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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