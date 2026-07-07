Mersin'de ağıla giren kurtlar 29 koyunu telef etti

Mersin'in Silifke ilçesinde ağıla giren kurtların saldırısı sonucu 29 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Silifke'ye bağlı Akdere Mahallesi'nde meydana geldi. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hümmet Koyun, akşam saatlerinde yemlerini verdiği koyunlarını ağıla kapattı. Sabah ağıla giden Hümmet Koyun, 29 küçükbaş hayvanın kurtların saldırısı sonucu telef olduğunu gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine Akdere Mahalle Muhtarı Mehmet Kunt ile Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme başlatırken, telef olan hayvanlar açılan çukura gömülerek imha edildi.

Bölgede son dönemde kurt saldırılarının arttığını belirten Akdere Mahalle Muhtarı Mehmet Kunt, geçen hafta komşu Işıklı Mahallesi'nde de 9 küçükbaş hayvanın benzer şekilde telef edildiğini söyledi. Mahallelerinde bu kez 29 hayvanın telef olduğunu ifade eden Kunt, üreticilerin mağduriyetinin giderilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını beklediklerini kaydetti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı