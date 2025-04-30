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Şile'de Kum Zeminine Saplanan Otomobil Denizden Kurtarıldı

Şile'de Kum Zeminine Saplanan Otomobil Denizden Kurtarıldı
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Şile Kumbaba sahilinde deniz kenarına park edilen otomobil, kum zemine saplanarak dalgalar tarafından denize sürüklendi. Olay yerine gelen traktör, aracı güçlükle kıyıya çıkardı. Yaralanan kimse olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Şile Kumbaba sahilinde deniz kenarına bırakılan bir otomobil, önce kum zemine saplandı, ardından dalgaların etkisiyle denize sürüklendi. Araç, traktör yardımıyla denizden çıkarıldı.

Şile Kumbaba sahiline arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye giden bir şahıs iddiaya göre, aracını deniz kenarına park etti. Zamanla kum zemine saplanan otomobil, dalgaların da etkisiyle denize sürüklendi ve su almaya başladı. Denize giren aracın battığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye traktör getirildi. Traktöre bağlanan halatla çekilen araç, güçlükle kıyıya çıkarıldı. Aracın denizde kalma ve kurtarılma anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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