Şile Belediyesi'nden Çanakkale şehitlerini anma albümü - Haberler

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Şile Belediyesi'nden Çanakkale şehitlerini anma albümü

İhlas Haber Ajansı - Sevgi Canpolat - Yerel
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Şile Belediyesi'nden Çanakkale şehitlerini anma albümüİSTANBUL Şile Belediyesi'nin desteği ile hayata geçirilen Semada Yıldızlar albümü, Çanakkale Zaferi'ni anlatan beş parçadan oluşuyor.

ŞİLE, İSTANBUL (İHA) - Şile Belediyesi'nden Çanakkale şehitlerini anma albümü

İSTANBUL Şile Belediyesi'nin desteği ile hayata geçirilen Semada Yıldızlar albümü, Çanakkale Zaferi'ni anlatan beş parçadan oluşuyor.

Söz ve besteleri Şile'de yaşayan sanatçı Alev Sağlık'a ait şarkılarla, Çanakkale'de şehit düşen vatan evlatları minnetle yad ediliyor. Cepheye uğurlanan bir gencin hikayesinin anlatıldığı Ötme Bülbül parçasında, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da yorumuyla sanatçıya eşlik ediyor. Şileli şehitlerin de yer aldığı Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret ederek dua eden Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Çanakkale'yi geçilmez yapan isimsiz kahramanlarımızın unutulmaması için, bu şanlı zaferi eserlerle ölümsüzleştiren sanatçımıza destek verdik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla yad ediyor, rahmetle anıyoruz," dedi.

Şile Belediyesi'nden Çanakkale şehitlerini anma albümü

Şile Belediyesi'nden Çanakkale şehitlerini anma albümü

Şile Belediyesi'nden Çanakkale şehitlerini anma albümü

İhlas Haber Ajansı / Sevgi Canpolat - Yerel

Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Şehit, Şile, Yerel, Haberler

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