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Silajlık mısır hasadı Babaeski'de başladı

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için ekilen silajlık mısır hasadına başlandı. Çiftçiler, hayvanlarının kış aylarında kaba yem ihtiyacını karşılamak için ektikleri mısırları silaj makineleri ile biçmeye başladı.

Silajlık mısır hasadı Babaeski'de başladı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde

ilçesinde hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için ekilen silajlık mısır hasadına başlandı.

Babaeski'de tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, mısır silajında ilk hasadı yaptı. Çiftçiler hayvanlarının kış aylarında kaba yem ihtiyacını karşılamak için ektikleri mısırları silaj makineleri ile biçmeye başladı.

İlçeye bağlı Karacaoğlan köyünde hasat yapan çiftçiler Silajlık mısırı hayvanların süt verimini arttırdığı için tercih ettiklerini belirttiler.

Nisan ayında ektikleri mısırları hasat eden çiftçiler verimin iyi olduğunu belirttiler. Özellikle büyükbaş hayvancılıkta kaba yem ihtiyacının karşılanması için kullanılan silajlık mısır son yıllarda çiftçilerin gözdesi olmaya devam etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırklareli Babaeski Mısır Tarım Yerel Güncel Haberler

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